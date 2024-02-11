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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt

Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakem kararlarıyla ilgili açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak Fenerbahçe şampiyon olacak." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:56 Güncelleme 12 Şubat 2024, 00:56
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yanıt

Fenerbahçe, kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray'ın hakemlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'la oynadığı maçın ardından maçtaki hakem kararlarına tepki göstermişti.

Galatasaraydan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakemGalatasaraydan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem

Sarı-lacivertli takımdan, bu paylaşıma yanıt geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.

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