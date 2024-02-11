Fenerbahçe’den Galatasaray’a yanıt

Fenerbahçe, kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray'ın hakemlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor'la oynadığı maçın ardından maçtaki hakem kararlarına tepki göstermişti.

Sarı-lacivertli takımdan, bu paylaşıma yanıt geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.