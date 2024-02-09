Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Adana Demirspor müsabakayı 3-1 kaybetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da Mamadou Fall, 32'de Aytaç Kara ve 57'de Hajradinovic (pen.) kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Kasımpaşa'nın gol sevinci

ADANA DEMİRSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla ligdeki son 3 maçını kaybeden Adana Demirspor'un galibiyet hasreti de 8 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa ise son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Adana Demirspor ligde gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.