Geri döndü! Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı

Dursun sezon sonu kadar kiralandı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.