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Geri döndü! Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sezon başında gönderdiği Serdar Dursun'u yeniden kadrosuna kattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 14:03 Güncelleme 09 Şubat 2024, 14:15
Geri döndü! Fenerbahçe Serdar Dursun transferini açıkladı

Sampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SERDAR DURSUN GERİ DÖNDÜ
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sezon başında gönderdiği Serdar Dursun'u yeniden kadrosuna kattğını açıkladı.

Dursun sezon sonu kadar kiralandı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.

Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz."

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda Darmstadt 98'den kadrosuna kattığı Serdar Dursun 64 maçta forma giydi.

Dursun Sarı-lacivertli forma ile 19 gol atarken 8 asist yaptı.

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