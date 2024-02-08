Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Oynanacak karşılaşmaların ardından adını çeyrek finale yazdıran 8 takım belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Son 16 turu karşılaşmalarının başlamış bitmesiyle futbolseverler, tutkunları takımların hangi takımlarla eşleşeceğini kura çekimi ile beraber takip edecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Kura Çekimi Tarihi belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

ZTK'da kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından 12 Şubat tarihinde çeyrek final kura çekimi yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Başakşehir

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR:

Ankaragücü

Karagümrük

Konyaspor

Trabzonspor