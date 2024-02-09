Cristiano Ronaldo’dan Suudi Arabistan’ı karıştıracak hareket! Rakip takımın formasını şortuna sokarak fırlattı

Ronaldo, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı.

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla ise Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı elde etti.

Juventus formasıyla ise Portekizli golcü, 2'şer İtalya şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Real Madrid'de toplam 16 kez kupa kaldıran Ronaldo, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, 2019 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 50 resmi maçta ise 44 gol buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN ÇOK MAÇA ÇIKAN VE EN GOLCÜ OYUNCUSU

Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor.

Yıldız futbolcu, 183 karşılaşmayla turnuva tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 163 maçta 129 gol atan Messi, iki istatistikte de Ronaldo'nun en yakın takipçisi olarak göze çarpıyor.

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek futbolcu konumundaki Ronaldo, 5 kezle "Devler Ligi"ni en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.