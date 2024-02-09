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Al-Musrati transferinde flaş gelişme! Rekor güncellendi

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati'nin maliyetine dair Portekiz basınından dikkat çeken bir haber geçildi. Beşiktaş'ın Al-Musrati'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 20:29 Güncelleme 09 Şubat 2024, 21:47
Al-Musrati transferinde flaş gelişme! Rekor güncellendi

Ara transfer döneminin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, Ernest Muci'nin yanı sıra Al-Musrati transferini de bitirdi.

▶️ Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati İstanbul'da!

Portekiz basınından A Bola, Al-Musrati transferinin mali detaylarını açıkladı.


Habere göre Beşiktaş, Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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BONSERVİS REKORU KIRILDI

Portekiz ekibi Braga, Al-Musrati transferinin mali detaylarını açıkladı. Braga'dan yapılan açıklamada Al-Musrati'nin kiralama bedelinin 1 milyon euro olduğu belirtildi. Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın Al-Musrati için ayrıca 11 milyon euro bonservis ödeyeceğini aktardı.

RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş Musrati transferi için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır."

Dört sezondur Braga forması giyen Libyalı futbolcu bu takımda toplamda 151 maça çıkarken 15 gol attı.

Al Musrati bu sezon ise 20 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı.

"BENİ İLK ARAYAN KİŞİ FERNANDO SANTOS OLDU"

Fernando Santos'la çalışacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren başarılı ön libero, "Beni ilk arayan kişi Fernando Santos oldu. Kendisiyle çalışma konusunda heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş' transferi açıkladı! Rekor bedel

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