İsmail Kartal’dan Sumudica’ya yanıt: Muhatap olmak istemiyorum

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mücadele sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal mücadele sonrasında; "2 hafta önce burada zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Burada yine Futbol oynamak çok zordu bugün. Bizler Türk futboluna katkı sağlıyoruz. Her iki takımın da oyuncuları da böyle bir zeminde nasıl oynayacak? Devre arasında oyuncular pas atamadıklarından, oynayamadıklarından bahsetti. Biz bugün kazandık. Çok disiplinli, çok konsantreydi takım." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Mert'in sakatlığını zemine bağlayamayız belki. Bir iki tane daha oyuncularımızda sakatlık var. Her şeyi zemine bağlayamayız ama ufak tefek böyle durumlar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu

BATSHUAYİ YORUMU

Maçta 2 gol bulan Batshuayi için konuşan ve kadro seçimi hakkında yorum yapan Kartal; "Bizim kadro seçimimizde sorun olmaz. Maç maç bakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İsmail Kartal Sumudica sorusuna sert yanıt verdi

SUMUDICA'YA CEVAP VERDİ

"Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum."

"Mert Müldür'ün sakatlığını zemine bağlayamayız. Adelesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamyız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."