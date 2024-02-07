PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İsmail Kartal'dan Sumudica'ya yanıt: Muhatap olmak istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra Marius Sumudica için sert sözler kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 23:35 Güncelleme 07 Şubat 2024, 23:45
İsmail Kartal’dan Sumudica’ya yanıt: Muhatap olmak istemiyorum

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mücadele sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal mücadele sonrasında; "2 hafta önce burada zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Burada yine Futbol oynamak çok zordu bugün. Bizler Türk futboluna katkı sağlıyoruz. Her iki takımın da oyuncuları da böyle bir zeminde nasıl oynayacak? Devre arasında oyuncular pas atamadıklarından, oynayamadıklarından bahsetti. Biz bugün kazandık. Çok disiplinli, çok konsantreydi takım." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Mert'in sakatlığını zemine bağlayamayız belki. Bir iki tane daha oyuncularımızda sakatlık var. Her şeyi zemine bağlayamayız ama ufak tefek böyle durumlar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal maç sonunda önemli açıklamalarda bulunduİsmail Kartal maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu

BATSHUAYİ YORUMU

Maçta 2 gol bulan Batshuayi için konuşan ve kadro seçimi hakkında yorum yapan Kartal; "Bizim kadro seçimimizde sorun olmaz. Maç maç bakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İsmail Kartal Sumudica sorusuna sert yanıt verdiİsmail Kartal Sumudica sorusuna sert yanıt verdi

SUMUDICA'YA CEVAP VERDİ

"Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum."

"Mert Müldür'ün sakatlığını zemine bağlayamayız. Adelesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamyız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."

Gaziantepte deprem felaketi unutulmadı! Sahaya karanfil yağdıGaziantepte deprem felaketi unutulmadı! Sahaya karanfil yağdı
Gaziantep'te deprem felaketi unutulmadı! Sahaya karanfil yağdı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PM’nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
SON DAKİKA