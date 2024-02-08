Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka temsilcimiz Aandolu Efes'in 105-91'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 11'inci galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise 13'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Larkin attığı 22 sayı ile Anadolu Efes'i zafere taşıdı

LARKİN MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın en skorer ismi Maccabi Playtika Tel Aviv'de 26 sayıyla Wade Baldwin oldu.

Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 22 sayıyla oynadı.

Salon: Riga

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10

Maccabi Playtika: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3

1. Periyot: 29-27

Devre: 50-51

3. Periyot: 77-75