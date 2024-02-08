Fernando Santos’tan transfer yanıtı: Benim işim değil

Antalyaspor, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Maçta iki farlı yarı izlediklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Maçta aslında iki farklı hikaye vardı. İlk yarı oyunculardan istediklerimizin hiçbirini sahada göremedik. İlk yarıda sahada sadece formamız vardı. Rakibimiz yaptı bunları. Rakibimiz agresifti. Rakibimiz gerçekten oyunu iyi yönlendirdi. Çok fazla fırsat da verdik biz onlara. Düşündüklerimizi ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu anlamda Antalyaspor maçın ilk yarısındaki o sonucu fazlasıyla hak etti. Gerçekten Antalyaspor çok iyi oynadı ve biz kötü oynadık. Bunu tekrar belirtelim. İlk yarı maçta değildik. Sahada değildik. Evet sahada Beşiktaş'ın da iyi oyuncuları vardı. O reaksiyonu gösterdiler. Savaştık, çalıştık, didindik. Gerçekten ikinci yarı çok iyi bir mücadele gösterdik. Daha çok öndeydik, daha çok baskı yaptık. Rakibimizi de bir anlamda duran toplar dışında kendi sahasına hapsettik. Bu anlamda da iki golü bulup maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu şekilde olmamalı. Biz 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Bu şekilde maç içerisinde 2 farklı senaryoyu umarım bir daha görmeyiz" şeklinde konuştu.

Fernando Santos transfer sorusuna yanıt verdi

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer sorusuna Santos, "Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam" cevabını verdi.