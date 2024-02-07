Trabzonspor transferi duyurdu! Thomas Meunier’in maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Meunier'in sözleşmesindeki mali detayların yer aldığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 Futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

Thomas Meunier dün Trabzon'a gelmişti

TRABZONSPOR'DAN MEUNIER PAYLAŞIMI

Bordo mavili kulüp, Belçikalı futbolcunun transferiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.