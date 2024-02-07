Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Kiralık olarak gitti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip devre arasında takıma geri dönen Tiago Çukur'u Ümraniyespor'a kiraladı.

Sezon başında Belçika ekibi SK Beveren'e kiralanan oyuncu istenen performansı veremedi ve takıma geri döndü.

Tiago Çukur sezon başında Belçika ekibi SK Beveren'e kiralanmıştı

ÜMRANİYESPOR RESMEN AÇIKLADI

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.Thiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



