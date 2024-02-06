Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 2.Lig ekibi 24 Erzicanspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 2.Lig ekibi 24 Erzicanspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.
ANKARAGÜCÜ TURU GEÇTİ
90 dakika sonunda kazanan Ankaragücü oldu. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.
Ankaragücü'nün gollerini Tolga Ciğerci, Pedrinho (p),Radakovic ,Macheda ve Astanakulov kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Oğuzhan attı.
İŞTE GOLLER