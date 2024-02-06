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ZTK'da Ankaragücü 24 Erzincanspopr'u farklı galibiyet sonrası elemeyi başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü sahasında 2.Lig ekibi 24 Erzicanspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda kazanan ev sahibi Ankaragücü oldu. İşte maçın golleri...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:23 Güncelleme 06 Şubat 2024, 20:26
ZTK’da Ankaragücü 24 Erzincanspopr’u farklı galibiyet sonrası elemeyi başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 2.Lig ekibi 24 Erzicanspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.

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ANKARAGÜCÜ TURU GEÇTİ

90 dakika sonunda kazanan Ankaragücü oldu. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Ankaragücü'nün gollerini Tolga Ciğerci, Pedrinho (p),Radakovic ,Macheda ve Astanakulov kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Oğuzhan attı.

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İŞTE GOLLER

GOL: Tolga Ciğerci ⚽ Ankaragücü 1 - 0 Erzincan 🏆 ZTK KUPASI
⚽ MKE Ankaragücü 2-0 Anagold 24 🥅 Gol: Pedro Moreira 🏆
⚽ MKE Ankaragücü 3-0 24 Erzincanspor 🥅 Gol: Uros Radakovic 🏆
⚽ MKE Ankaragücü 3-1 Anagold 24 🥅 Gol: Oğuz Han Aynaoğlu 🏆
⚽ MKE Ankaragücü 4-1 Anagold 24 🥅 Gol: Federico Macheda 🏆
⚽ MKE Ankaragücü 5-1 Anagold 24 🥅 Gol: Astanakulov 🏆

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