Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 2.Lig ekibi 24 Erzicanspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti.

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