Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Hatayspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti. 90 dakika sonunda ve uzatmalarda kazanan çıkmadı.

Kenny attığı golü takım arkadaşlarıyla kutladı

BAŞAKŞEHİR PENALTILARDA KAZANDI

Başakşhir'de Keny 23.dakikada takımını öne geçirdi, 58.dakikada ise Massanga skoru eşitledi. Maçın normal süresi ve uzatmalar bu skorla bitti. Penaltılarda ise Başakşehir gülen ekip oldu.

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