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ZTK'da nefes kesen maç! Kazananı Penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Hatayspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti. 90 dakika sonunda ve uzatmalarda kazanan çıkmadı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 15:00 Güncelleme 07 Şubat 2024, 20:34
ZTK’da nefes kesen maç! Kazananı Penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynanıyor. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Hatayspor, adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele etti. 90 dakika sonunda ve uzatmalarda kazanan çıkmadı.

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BAŞAKŞEHİR PENALTILARDA KAZANDI

Başakşhir'de Keny 23.dakikada takımını öne geçirdi, 58.dakikada ise Massanga skoru eşitledi. Maçın normal süresi ve uzatmalar bu skorla bitti. Penaltılarda ise Başakşehir gülen ekip oldu.

İŞTE GOLLER

▶️ Başakşehir 1 - 0 Hatay ⚽ Gol: Philippe Kény 🏆
▶️ RAMS Başakşehir 1-1 Atakaş Hatayspor ⚽️ Gol: Chandrel Massanga 🏆


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