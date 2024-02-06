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Bandırmaspor başkanı açtı ağzını yumdu gözünü: Kirli bir oyun var

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Göçmez yaptığı açıklamada, '' Kirli bir oyun var. Salı günü beni sevk ederler, çarşamba günü de ceza verirler. Hiç umurumda değil. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler.'' dedi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 23:56 Güncelleme 06 Şubat 2024, 23:56
Bandırmaspor başkanı açtı ağzını yumdu gözünü: Kirli bir oyun var

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Başkan Onur Göçmez'in açıklamaları;

"Bir güç var çözemediğimiz. Hakem doğru müdahaleyi yapıyor. VAR'dan biri çağırıyor. Ligin dizayn edilmesi gibi benzeri konular var ya. Bugün gözlerimle gördüm tekrar. Birileri bir şeyler yapıyor. Türk futboluna zarar veriyor bu durum."

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''KİRLİ BİR OYUN VAR''

"Kirli bir oyun var. Salı günü beni sevk ederler, çarşamba günü de ceza verirler. Hiç umurumda değil. Koskoca bir hayali, bir umudu yerle bir etti VAR'daki hakemler. Galatasaray'ın bizi yenebileceği herhalde tartışılacak bir konu değil. Neden girersiniz devreye, sebebiniz ne, amacınız ne, siz neyin uzantısısınız? Bu futbolun içerisinde olmaktan utanıyorum. Biz utanıyoruz, başkaları utanmıyor. Emeğimizi aldılar, çöp ettiler. Hakkım helal değildir."

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