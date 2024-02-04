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Terim derbide kazandı! Panathinaikos dev maçta Olympiakos'u mağlup etti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Atina derbisinde Olympiakos'u 2-0 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 00:57 Güncelleme 05 Şubat 2024, 01:28
Terim derbide kazandı! Panathinaikos dev maçta Olympiakos’u mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos kozlarını paylaştı.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

Fatih Terim derbide ezeli rakibi Olympiakos'u yenmeyi başardıFatih Terim derbide ezeli rakibi Olympiakos'u yenmeyi başardı

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli oyuncu Samet Akaydin, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.

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