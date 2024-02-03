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Sacha Boey siftah yaptı! Bayern geriden gelip kazandı

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. Bavyera ekibinde Sacha Boey ilk maçına çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 19:38 Güncelleme 03 Şubat 2024, 19:38
Sacha Boey siftah yaptı! Bayern geriden gelip kazandı

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı.

Konuk takım 35. dakikada Elvedi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi takımda genç yıldız adayı Pavlovic 45. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

SACHA BOEY İLK MAÇINA ÇIKTI

İkinci yarıda Sacha Boey 62. dakikada Mazraoui'nin yerine girdi ve ilk maçına çıktı. Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, 70. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın skorunu ise 86. dakikada ağları havalandıran De Ligt oldu.

Bayern Münih üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 50 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

HARRY KANE'DEN REKOR

Harry Kane, Borussia Mönchengladbach ağlarını havalandırarak Luca Toni'nin Bayern Münih'teki ilk sezonunda 24 gol atma rekorunu egale etti.

THOMAS MULLER TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in yaşayan efsanelerinden Thomas Müller, Borussia Mönchengladbach maçına ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli oyuncu, Bavyera ekibinin tarihine geçti. Kırmızı beyazlılarda 690. maçına çıkan Müller, kulüp tarihinde 500 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu.

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