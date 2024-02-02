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Hatayspor 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci maçını kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 20:00 Güncelleme 02 Şubat 2024, 20:00
Hatayspor 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı.

Müsabakanın 90 dakikası ev sahibi Hatayspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Hatayspor'un gollerini 41 ve 90+5. dakikalarda Massanga ve 51. dakikada penaltıdan Strandberg kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golü ise kaleci Erce Kardeşler'in büyük hatasında 86. dakikada Kevin Lasanga'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topta Eysseric'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
33. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Rohden'in şutu az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Matondo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada Ceccherini'nin müdahalesi sonrası Strandberg ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.
51. dakikada Strandberg'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
68. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde Can Keleş'in vuruşunda Erce gole izin vermedi.
80. dakikada Eysseric'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.
86. dakikada Can Keleş'in sağdan ortasında Erce'nin elinden kaçırdığı topu arka direkte Lasagna ağlara gönderdi. 2-1
90+5. dakikada Dadashov'un pasında Doğukan Sinik'in dokunuşunda topla buluşan Massanga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

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