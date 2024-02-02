Fenerbahçe’den Mikkel Damsgaard hamlesi! Resmi temaslara geçilecek

KENT SON ANDA CAYDI!

Kadrodaki yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Fenerbahçe, ayrılacaklar listesinin ilk sırasına Ryan Kent'i yazmıştı. İngiliz futbolcuya Lazio talip oldu. İtalyan ekibi ile Fenerbahçe, oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerine el sıkıştı. 27 yaşındaki futbolcu, dün İtalya'da ara transfer döneminin kapanmasının son günü olduğu için apar topar Çizme'ye uçtu. Lazio'da oynamayı kabul eden ve burada sağlık kontrollerinden bile geçen Ryan Kent, temsilcisiyle aldığı ortak karar neticesinde son anda imza atmaktan vazgeçti. Kent'in Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği için imza atmadığı iddia edildi. Sezon başında Rangers'tan ayrılıp Sarı-Lacivertli takıma katılan Kent'in geleceği merak konusu oldu.

ÜLKESİNDE PARLADI

Fenerbahçe'nin istediği Damsgaard, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'da adından söz ettirdi.