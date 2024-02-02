Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırladı.
Müsabakada gol sesi çıkmazken ekipler birer puanla sahadan ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ortasında Penaltı noktasında üzerinde Sowe'un vuruşunda kaleci Vural iki hamlede topu kontrol etti.
22. dakikada Manaj'ın ceza sahası dışından ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
57. dakikada son çizgiye inen Alaaddin'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın volesinde top üstten auta çıktı.
76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önünde Saponara'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Saponara'nın ceza sahasına ortasında Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
87. dakikada Alaaddin'in sol kanattan pasını Manaj'a aktardı. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj'ın vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.