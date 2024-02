Abdülkadir Ömür resmen İngiliz ekibinde: "Welcome to Hull City, Abdüş!"

Öte yandan Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği bir diğer açıklamada da "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

✍️ We are delighted to announce the signing of Türkiye international Abdülkadir Ömür from Süper Lig side @Trabzonspor.



🤝 Welcome to Hull City, Abdüş!#hcafc | Realtor Global