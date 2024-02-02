Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Süper Lig'de heyecan 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu geçen 90 dakika sonunda rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 43.dakikasında Icardi'nin attığı golde yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve gol geçersiz sayıldı. Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı. İşe detaylar...

''KARAR BANA TUHAF GELDİ''

Toroğlu yaptığı yorumda ''Çizgileri çekenlerin, noktaları koyanların günahı boynuna. Verilen karar bana tuhaf geliyor.'' yorumunda bulundu.