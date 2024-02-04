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Beşiktaş-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE! 4 Şubat 2024 BJK - TS maçı (DERBİ) ⚽🔥 full HD, kesintisiz, bedava CANLI YAYIN linki

Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelelerinden biri olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı, 24. haftada Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. İki takım da galip gelerek ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçının canlı yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 18:28 Güncelleme 04 Şubat 2024, 18:28
Beşiktaş-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE! 4 Şubat 2024 BJK - TS maçı DERBİ ⚽🔥 full HD, kesintisiz, bedava CANLI YAYIN linki

24. haftada oynanacak dev derbide iki takım da galip gelerek yükselişe geçmek istiyor. İşte Beşiktaş-Trabzonspor derbisi canlı yayını!

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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beIN SPORTS 1 CANLI İZLE

Maçı https://beinsports.com.tr/ adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM YOK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

SAHASINDA SON 5 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

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