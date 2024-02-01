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Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki dev maçın hakemi belli oldu. Buna göre Beşiktaş - Trabzonspor derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme 01 Şubat 2024, 12:03
Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

36 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 37 puanla 3. sırada yer alan rakibi Trabzonspor'u yenerek bir üst sıraya yükselmeye çalışacak.



Öte yandan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Dev maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



TRABZONSPOR TARAFTARI STADYUMA ALINMAYACAK
Öte yandan Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta yer alamayacağını duyurdu.

Konuk ekip taraftarlarının yer alamayacağı 404, 405 ve 406 numaralı bloklar ise Beşiktaş taraftarına satışa sunulacak.

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