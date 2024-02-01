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Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesi flaş karar! Konuk takım taraftarı alınmayacak

Son dakika haberi... Beşiktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta yer alamayacağını duyurdu. Konuk ekip taraftarlarının yer alamayacağı 404, 405 ve 406 numaralı bloklar ise Beşiktaş taraftarına satışa sunulacak.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:18 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:27
Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesi flaş karar! Konuk takım taraftarı alınmayacak
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 36 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 37 puanla 3. sırada yer alan rakibi Trabzonspor'u yenerek bir üst sıraya yükselmeye çalışacak.

Öte yandan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi ile ilgili flaş bir karar alındı.


Beşiktaş Kulübü, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre; Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı.

Konuk ekip taraftarlarının yer alamayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların Beşiktaş taraftarına satışa sunulduğu ifade edildi.



Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.




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