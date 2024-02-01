Galatasaray Serge Aurier’le anlaştı! Aranan sağ bek bulundu





31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12, İngiltere Lig Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu kariyerinde daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal'de top koşturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN