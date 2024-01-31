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Son dakika mucizesi: Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos turu geçti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde ilk maçını 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0'lık skorla yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 22:26 Güncelleme 31 Ocak 2024, 22:26
Son dakika mucizesi: Fatih Terim’in ekibi Panathinaikos turu geçti

Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Sasa Ilic yönetimindeki Atromitos ile Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, karşı karşıya geldi.

Stadio Peristeriou'da oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken turu geçen takımı son dakika golü belirledi.

Kupa maçının ilk ayağında sahasında Atromitos'a 2-1'lik skorla yenilen Panathinaikos rövanşta rakibini 90+5. dakikada bulduğu golle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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PANATHİNAİKOS SON DAKİKADA TURLADI

Yeşil-beyazlılar, dakikalar 35'i gösterdiğinde Ruben Perez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmayınca Fatih Terim'in ekibi soyunma odasına önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen gol son dakikalarda geldi. 90+5. dakikada Panathinaikos'ta Filip Mladenovic, sahneye çıktı.

Sırp oyuncunun kafa golüyle Pana, rakibini 2-0'lık skorla yenerek adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.

SAMET 90 DAKİKA OYNADI

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Panathinaikos, yarı finalde PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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