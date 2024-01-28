Panathinaikos - PAOK maçında ortalık karıştı! Fatih Terim çok sinirlendi

Yunanistan Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK'a konuk oldu.
Touba Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi PAOK'tan gelirken sinirler bir hayli gerildi.
PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov ile 1-0 öne geçerken gol sonrası Panathinaikos teknik heyeti ile PAOK teknik heyeti ve oyuncular arasından tartışma çıktı.
Görüntüler S Sport'tan alınmıştır
ORTALIK KARIŞTI
Yaşanan tartışma sonrası iki takım yedek kulübeleri arasında sinirler gerilirken Teknik Direktör Fatih Terim'in çok öfkelendiği görüldü.
İki takım arasındaki tartışma büyümeden önlenirken Fatih Terim'in yardımcılarından Necati Ateş ve PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.
Olayın son bulmasının ardından Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulunarak oyuna odaklanmaları yönünde talimat verdi.