Panathinaikos - PAOK maçında ortalık karıştı! Fatih Terim çok sinirlendi

Yunanistan Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK'a konuk oldu.

Touba Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi PAOK'tan gelirken sinirler bir hayli gerildi.

PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov ile 1-0 öne geçerken gol sonrası Panathinaikos teknik heyeti ile PAOK teknik heyeti ve oyuncular arasından tartışma çıktı.