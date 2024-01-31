Altay Bayındır etkisi: Stadyuma Türk bayrağı çektiler

Manchester United, ilk Türk oyuncusu olması nedeniyle Altay Bayındır için Old Trafford'a Türk bayrağı astı.
Kulüp bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
AÇIKLAMA YAYINLADILAR
Manchester United, sosyal medya hesabında, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.
ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI
Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ilk resmi maçına çıktı.
FA Cup'ta 5. tur maçında Newport'u 4-2 yenen Kırmızı Şeytanlar'da kaleyi Altay korudu.
Maçın ardından Altay Bayındır, Manchester United'da oynayan ilk Türk oyuncu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.