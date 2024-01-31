Dursun Özbek’ten transfer açıklaması: En iyisinin peşindeyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferde son durumu aktaran Galatasaray Başkanı; "Transfer konusunda konuşmak gerekirse bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz." açıklamasında bulundu.

TARAFTARLARA KEREM ÇAĞRISI

Dursun Özbek açıklamalarının devamında; "Taraftarlardan rica ediyorum. Hiçbir oyuncumuzu sahadaki performansına bağlı olarak eleştirmeyelim. Kerem büyük emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

Bayern Münih'e transfer olan oyuncuları hakkında konuşan Özbek; "Sacha Boey'in satışının mimarları var. Bu oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas dönemi, Fatih Hoca dönemi. Okan Hoca döneminde performansı arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayern Münih gibi bir kulübe gitti. Erden Bey'le beraber sabahlara kadar çalıştık. İlmek ilmek dokunmuş bir transfer oldu. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.