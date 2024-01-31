;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: En iyisinin peşindeyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında; "Transfer konusunda çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 19:15 Güncelleme 31 Ocak 2024, 19:25
Dursun Özbek’ten transfer açıklaması: En iyisinin peşindeyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.

▶️ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferde son durumu aktaran Galatasaray Başkanı; "Transfer konusunda konuşmak gerekirse bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz." açıklamasında bulundu.

TARAFTARLARA KEREM ÇAĞRISI

Dursun Özbek açıklamalarının devamında; "Taraftarlardan rica ediyorum. Hiçbir oyuncumuzu sahadaki performansına bağlı olarak eleştirmeyelim. Kerem büyük emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

Bayern Münih'e transfer olan oyuncuları hakkında konuşan Özbek; "Sacha Boey'in satışının mimarları var. Bu oyuncuyu Galatasaray'a kazandıran Burak Elmas dönemi, Fatih Hoca dönemi. Okan Hoca döneminde performansı arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayern Münih gibi bir kulübe gitti. Erden Bey'le beraber sabahlara kadar çalıştık. İlmek ilmek dokunmuş bir transfer oldu. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini sarf etti.

La liga ekibi Aslanın yıldızının peşinde! Teklif belli olduLa liga ekibi Aslanın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu
La liga ekibi Aslan'ın yıldızının peşinde! Teklif belli oldu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?
Türk Telekom
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Can Atalay çıkışı: Milletvekilliği düşürülmüş adalet yerini bulmuştur
ABD’nin kabusu Çin ve Rusya! CIA Direktörü William Burns ‘istihbarat ajanslarımızı dönüştürmek zorunda kaldık’ dedi: Washington üstünlüğünü kaybetti
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu
CIA’in operasyon çocuğu Michael Rubin’den skandal Türkiye çağrısı! F-16 paniği ile kaleme sarılıp ABD’ye seslendi: Yunanistan korkuyor
’Billboard’luk kriz! Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu | İmamoğlu’ndan Akşener’e ’primci’ yanıtı
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın
İşte Galatasaray’ın yeni jokeri! Premier Lig’den gelecek
CHP’de Çankaya savaşı! İmamoğlu’ndan ’Buğra Gökçe’li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu’ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı
Çalışan emeklilere ikinci tazminat: Yeni iş sözleşmesi nasıl yapılır? Çalışmaya devam edenlerin kıdem hakları nasıl uygulanıyor?
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi: Faiz kararı açıklanacak
SON DAKİKA