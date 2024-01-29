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ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılacak mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep'i mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a, 'Barış Alper Yılmaz'a Lazio'nun bir ilgisinin olduğunu ve teklif gelmesi halinde kararının ne olacağını' sordu. İşte Buruk'un o yanıtı...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 23:46 Güncelleme 29 Ocak 2024, 23:59
ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılacak mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep'i mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a, 'Barış Alper Yılmaz'a Lazio'nun bir ilgisinin olduğunu ve teklif gelmesi halinde kararının ne olacağını' sordu. İşte Buruk'un o yanıtı...

''AYRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ''

Buruk yaptığı açıklamada, ''Barış her mevkide oynayınca değerini arttırdı. Bizim içinde çok değerli. Bu da tabi önemli bir şey bizim için. Kadromuzdan bu tür isimlerin ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Kadromuzu korumak istiyoruz. Kadromuz çok değerli. Birçok oyuncumuza teklif gelmeye devam edecek. Takviye yapmak istiyoruz. Kadromuzda oyuncu sayımız azaldı.'' dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı?

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