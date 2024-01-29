Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kalesinde 3 gol gören ev sahibi mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
13. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın gelişine vuruşunda, kaleci Ali Emre Yanar açıyı kapatarak direk dibinden topu kornere gönderdi.
19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.
44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Benkovic'in yokluğunda Fernandez, ilk 11'de oynadı. Sezon başı kampında sakatlandıktan sonra ilk kez geçen hafta Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in yerine oyuna dahil olarak forma giyen İspanyol oyuncu, bir başka heyecanı daha Kasımpaşa karşısında yaşadı. Fernandez, bu sezon bordo-mavili formayla ilk kez 11'de görev yaptı.
Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak aşil tendonundan ameliyat olan Hüseyin Türkmen'in yokluğunda ise savunmanın sağında Mehmet Can Aydın, forma giydi.