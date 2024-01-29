Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Benkovic'in yokluğunda Fernandez, ilk 11'de oynadı. Sezon başı kampında sakatlandıktan sonra ilk kez geçen hafta Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in yerine oyuna dahil olarak forma giyen İspanyol oyuncu, bir başka heyecanı daha Kasımpaşa karşısında yaşadı. Fernandez, bu sezon bordo-mavili formayla ilk kez 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak aşil tendonundan ameliyat olan Hüseyin Türkmen'in yokluğunda ise savunmanın sağında Mehmet Can Aydın, forma giydi.