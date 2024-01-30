Olaylı Göztepe - Altay derbisi davasında ’maç seyir yasağı’ tedbirinin kaldırılması talebi reddedildi

TEK TUTUKLU KALDI
Savcı; Ç.K., E.E., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan tutuksuz sanıkların avukatları, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre uygulanan tedbirin yani 'maç seyir yasağının' kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın avukatı ise, "Sanık müvekkil Furkan Ersanlı doğrudan kastla hareket etmemiştir. Tutuklulukta geçirdiği süre 15 ayı geçmiştir. Hakkında olası kast hükümlerinin uygulanma ihtimali vardır. Bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep ederiz" dedi.
Duruşma savcısı, 'maç seyir yasağının' kaldırılması ve sanık Ersanlı'nın tutuksuz yargılanması taleplerinin reddini savundu. Maç seyirci yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme başkanı, yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine rağmen kati raporun dönmediğini belirterek, raporun istenmesine; Furkan Ersanlı'nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.