Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan iki teknik adamın ilk düellosunda kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA PUAN ALDI

Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra puan aldı.

Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmış oldu.

Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.