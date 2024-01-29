Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Osman Zeki Korkmaz'ın takımı İstanbulspor ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk golünü ev sahibi İstanbulspor adına 54. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Konuk ekip Samsunspor'un golünü ise 72. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

SAMSUNSPOR GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 26, İstanbulspor ise 11 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Galatasaray'ı ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.