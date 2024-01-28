ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Emre Belözoğlu yanıtladı! Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve Lincoln transfer edilecek mi?

Süper Lig'in 23.haftasında Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından konuk ekibin teknik adamı Emre Belözoğlu'na, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'ün transfer edilip edilmeyeceğini sordu. İşte Belözoğlu'nun o yanıtı...

''TAKIMIMIZA KATKI SAĞLARLAR''

Belözoğlu yaptığı açıklamada, ''Bizim transfer isteğimiz var, açıkcası en doğru isimleri almak istiyoruz. Mert Hakan ve Lincoln çok süre almayan oyuncular. Ama bizim takımımıza katkı verebilecek oyuncular. Resmi anlamda görüşmemiz olmadı sadece istişare ettik. 9 Şubat'a kadar süremiz var doğru isimleri kadroya katacağımıza inanıyoruz.'' dedi.