SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Yerli bir santrfor arıyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrası transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 22:33 Güncelleme 28 Ocak 2024, 22:33
İsmail Kartal’dan transfer açıklaması: Yerli bir santrfor arıyoruz

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Transfer hakkında bilgi verdi.

''YERLİ SANTRFOR ARIYORUZ''

İsmail Kartal açıklamasında; "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Yediğimiz golden ötürü Livakovic maçtan sonra özür diledi. Çıkmasa daha iyiydi. O an o kararı verdi, öyle oldu. Futbolda bunlar var. Sonuçta kazandık. İrfan Can Kahveci'nin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen dinlendirdim." ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Emre Belözoğlu yanıtladı! Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaş ve Lincoln transfer edilecek mi?ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Emre Belözoğlu yanıtladı! Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaş ve Lincoln transfer edilecek mi?
ÖZEL | Takvim.com.tr sordu Emre Belözoğlu yanıtladı! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Lincoln transfer edilecek mi?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti’den açıklama | 1 kişi gözaltına alındı
Mudanya yolunda düğüm çözüldü
SON DAKİKA