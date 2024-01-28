Altay Bayındır Manchester’daki ilk golünü yedi! Talihsiz an

Manchester United, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.

İLK GOLÜNÜ YEDİ

İngiltere 4. lig takımı Newport, 36. dakikada Bryn Morris ve 47. dakikada Will Evans'ın golleriyle skoru eşitledi.

Manchester United'ı öne geçiren golü 68. dakikada Antony kaydetti. Rasmus Höjlund, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi. Manchester United, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.

Bu karşılaşmada ise sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibiyle ilk maçına çıktı. Milli kaleci, sahada 90 dakika kaldı.

25 yaşındaki file bekçisi mücadelede 4 kurtarış yaptı, 2 şutta ise gole engel olamadı.