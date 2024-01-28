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Bayern Münih ve Galatasaray Sacha Boey transferini resmen duyurdu! İşte rekor bonservis bedeli ve ilk sözler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Seçimini Bayern Münih'ten yana kullanan Fransız yıldız, 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olurken Türkiye rekorunu da kırdı. Alman devi, Sacha Boey'u bir fotoğrafla resmen duyurdu. Galatasaray'dan da transfere ilişkin KAP geldi. İşte detaylar ve Sacha Boey'un ilk sözleri...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 11:29 Güncelleme 28 Ocak 2024, 12:19
Bayern Münih ve Galatasaray Sacha Boey transferini resmen duyurdu! İşte rekor bonservis bedeli ve ilk sözler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Seçimini Bayern Münih'ten yana kullanan Fransız yıldız, 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olurken Türkiye rekorunu da kırdı.

Alman devi, Sacha Boey'u da resmen duyurdu.

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Thomas Tuchel'den Boey sözleri: Transferin gerçekleşmesini çok istedik

GALATASARAY'DAN KAP GELDİ

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir.

SACHA BOEY'DAN İLK AÇIKLAMA

Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'dan ilk açıklama da geldi.

Boey, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Tüm bu harika oyuncularla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Hücum etmeyi seven bir defans oyuncusuyum." dedi.

Galatasarayda Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasarayda sağ beke iki adayGalatasarayda Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasarayda sağ beke iki aday
Galatasaray'da Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasaray'da sağ beke iki aday

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