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Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 16:21 Güncelleme 25 Ocak 2024, 16:21
Süper Lig’de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFFden devrim! VAR kayıtları yayınlanacakTFFden devrim! VAR kayıtları yayınlanacak
TFF'den devrim! VAR kayıtları yayınlanacak

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 OCAK CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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