Süper Lig’de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 OCAK CUMARTESİ



16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan



19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR



13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu



16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan



16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman



19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ



17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay



17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler



20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu