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Takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı! Psikolojik üstünlük ve Galatasaray yanıtı

Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından İsmail Kartal'a psikolojik üstünlük ve Galatasaray ile ilgili soru yöneltti. İşte İsmail Kartal'ın yanıtı..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 23:35 Güncelleme 24 Ocak 2024, 23:39
Takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı! Psikolojik üstünlük ve Galatasaray yanıtı

Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından İsmail Kartal'a psikolojik üstünlük ve Galatasaray ile ilgili soru yöneltti. İşte İsmail Kartal'ın yanıtı..

ÖZEL I takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı!

''YARIŞ SEZON SONUNA KADAR GİDECEK''

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Kartal, şöyle konuştu:

'' Bizim averajla da olsa avantajımız var. Bu demek değikli biz şampiyon olacağız. Az sakat veren, kadrosunu iyi değerlendiren, maç maç iyi hazırlanan takım şampiyon olur. Sanki bu yarış sezon sonuna kadar gider gibi. İnşallah biz şampiyon oluruz'' diye konuştu.

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