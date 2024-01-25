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Süper Lig'de devrim VAR! Kayıtlar aynı gün yayınlanacak

VAR sistemi, futbolun içine girdiğinden beri tartışılmaya devam ediyor. Futbolun ruhunu öldürdü diyenler kadar adaleti sağladığı için savunanlar var. İspanya ve İtalya'da, alınan kararların daha şeffaf olması için VAR kayıtları açıklanmaya başlandı. Ülkemizde de buna yönelik adımlar atılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 15:38 Güncelleme 25 Ocak 2024, 16:32
Süper Lig’de devrim VAR! Kayıtlar aynı gün yayınlanacak 1

Fırat Aydınus, TFF'nin davetiyle Riva'ya yaptığı ziyaretten izlenimlerini değerlendirdi. Hürriyet yazarı, Aydınus, TFF'nin aldığı kararları açıkladı.

Süper Lig’de devrim VAR! Kayıtlar aynı gün yayınlanacak 2

İŞTE FIRAT AYDINUS'UN YAZISI;

Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti ile medya mensupları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir araya geldik.

TFF'nin yeni sistem çalışmaları, projeler, uygulamalar ve hakemlikle ilgili gelişmeler sürecinde bilgiler verildi. Özellikle VAR odasında sezonun ikinci yarısı ile birlikte uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve medya mensupları vardı.

Bu esnada aklımıza gelen soruları TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı İbanoğlu ve TFF Başkanvekilli Eröğüt'e sorduk. Üçü de tüm samimiyetleri ile cevap verip bizleri aydınlatmaya çalıştılar.

Süper Lig’de devrim VAR! Kayıtlar aynı gün yayınlanacak 3

SÜPER LİG, KULÜPLERLE BİRLİKTE YÖNETİLECEK

Avrupa'daki ilk 15 lig ele alındığında ligi tamamen federasyon tarafından yönetilen tek ülke Türkiye. İspanya, İtalya, özellikle İngiltere ve Almanya modellerinden farklı olarak bir yönetim söz konusu. Bu sistem üzerinde çalışmalar yapan TFF özellikle Alman Ligi Bundesliga'nın temsilcileriyle 6 toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında devam edecek toplantıların ardından bir raporlama yapıp Kulüpler Birliği'ne sunulacak.

Kulüpler Birliği'nin fikstür, pazarlama, yayın ihalesi gibi konularda başlıca rol alacağı bir Süper Lig A.Ş. düşünülüyor.

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