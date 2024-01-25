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İŞTE FIRAT AYDINUS'UN YAZISI;



Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti ile medya mensupları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir araya geldik.

TFF'nin yeni sistem çalışmaları, projeler, uygulamalar ve hakemlikle ilgili gelişmeler sürecinde bilgiler verildi. Özellikle VAR odasında sezonun ikinci yarısı ile birlikte uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve medya mensupları vardı.

Bu esnada aklımıza gelen soruları TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı İbanoğlu ve TFF Başkanvekilli Eröğüt'e sorduk. Üçü de tüm samimiyetleri ile cevap verip bizleri aydınlatmaya çalıştılar.