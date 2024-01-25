Fırat Aydınus, TFF'nin davetiyle Riva'ya yaptığı ziyaretten izlenimlerini değerlendirdi. Hürriyet yazarı, Aydınus, TFF'nin aldığı kararları açıkladı.
İŞTE FIRAT AYDINUS'UN YAZISI;
Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti ile medya mensupları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir araya geldik.
TFF'nin yeni sistem çalışmaları, projeler, uygulamalar ve hakemlikle ilgili gelişmeler sürecinde bilgiler verildi. Özellikle VAR odasında sezonun ikinci yarısı ile birlikte uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve medya mensupları vardı.
Bu esnada aklımıza gelen soruları TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı İbanoğlu ve TFF Başkanvekilli Eröğüt'e sorduk. Üçü de tüm samimiyetleri ile cevap verip bizleri aydınlatmaya çalıştılar.
SÜPER LİG, KULÜPLERLE BİRLİKTE YÖNETİLECEK
Avrupa'daki ilk 15 lig ele alındığında ligi tamamen federasyon tarafından yönetilen tek ülke Türkiye. İspanya, İtalya, özellikle İngiltere ve Almanya modellerinden farklı olarak bir yönetim söz konusu. Bu sistem üzerinde çalışmalar yapan TFF özellikle Alman Ligi Bundesliga'nın temsilcileriyle 6 toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında devam edecek toplantıların ardından bir raporlama yapıp Kulüpler Birliği'ne sunulacak.
Kulüpler Birliği'nin fikstür, pazarlama, yayın ihalesi gibi konularda başlıca rol alacağı bir Süper Lig A.Ş. düşünülüyor.