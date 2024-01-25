Okan Buruk’tan transfer açıklaması: Birçok oyuncumuza ilgi var

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 57 yaptı ve averajla ikinci sıradaki yerini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

"İstanbulspor'u tebrik etmek gerekiyor. Çok mücadele ettiler. Bizim kafamızı karıştıran maç öncesi 5'li oynayacaklar diyorduk ama öyle olmadı. Karşılamalarda zorluk yaşadık. Davinson ve Victor'un yerini değiştirdik. Davinson'un ayağını kullanmaya çalıştık. 3 tane duran top golü... Bundan sonra bütün maçlar zor geçecek. Her maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takımların bize karşı kapandığını düşünürsek ne tür çözümler bulmamız gerektiğini bulmamız lazım. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün son anda Sacha Boey'un oynamaması, Abdülkerim'in sakatlanması, Sergio yok. Bütün maçları kazanmak için yola çıktık. Rekorları takım olarak, camia olarak kırıyoruz. İç saha performansı taraftarın desteğiyle birleşince favori biz oluyoruz. Daha çok kupalar kazanmak, Avrupa'da başarılı olmak... Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transfer döneminde eksiklerimizi kapatabilirsek bizim için daha olumlu olacak."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Sacha Boey ve Angelino'nun transfer durumu hakkında konuştu.

"Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek."