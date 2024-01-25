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Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Maçtan 3-1 galip ayrılan sarı kırmızılı ekip ilk yarıda penaltı kazanmıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri…

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 23:38 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:42
Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Maçtan 3-1 galip ayrılan sarı kırmızılı ekip ilk yarıda penaltı kazanmıştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri…

▶️ Toroğlu değerlendirdi! Galatasaray'ın penaltısı doğru mu?

''BEN OLSAM VAR'A ÇAĞIRIRIM''

"Lucas Torreira, penaltıya sebebiyet veren Ali Yaşar'a faul yapıyor. Ben olsam hakemi VAR'a çağırır, bu pozisyona baktırırım.Verirsin ya da vermezsin. Bu pozisyon Galatasaray'ın aleyhine olsa çağırırlar mı çağırmazlar mı?" açıklamasında buludu.

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