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Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip maçtan son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri…

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 00:25 Güncelleme 25 Ocak 2024, 00:45
Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 22.hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip maçtan son dakikalarda bulduğu penaltı golü ile 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri…

▶️ Fenerbahçe'nin pozisyonunda penaltı var mı?

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için, ''Pozisyonun tam olarak ceza alanı çizgisinin üstü ve içinde olduğu gözüküyor. Top sana gelirken o kolu kaldırırsan net penaltı. Bunun bir yorumu yok. Hakemin olduğu yer de çok net, zaten VAR'dan da yardım almadı.'' diye yorumladı.

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