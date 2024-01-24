Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de geri sayıma geçti.

ATLETİCO'NUN İNADI KIRILDI

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'in Çağlar için istediği kiralama bedeli konusunda pazarlıklarını sürdüyor. Atletico Madrid'in 2,5 milyon Euro kiralama bedeli istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu rakamı 2 milyon Euro'ya çektiği ve İspanyol ekibinin inadını kırdığı ifade edildi.