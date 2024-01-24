SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Averaj farkıyla sarı-kırmızılıların önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile görüşen sarı lacivertli ekip transferde sona geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 06:59 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:25
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Averaj farkıyla sarı-kırmızılıların önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya, ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle büyük ses getirdi.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de geri sayıma geçti.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Yönetim, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

ATLETİCO'NUN İNADI KIRILDI

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'in Çağlar için istediği kiralama bedeli konusunda pazarlıklarını sürdüyor. Atletico Madrid'in 2,5 milyon Euro kiralama bedeli istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu rakamı 2 milyon Euro'ya çektiği ve İspanyol ekibinin inadını kırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

ÇAĞLAR'IN GELMESİ AN MESELESİ

Atletico Madrid'e sezon başında gelen ve istediğini bulamayan milli stoper de Fenerbahçe'yi gelmeyi çok istiyor. Fulham, Porto gibi ekiplerin tekliflerini geri çeviren Çağlar yakın zamanda İstanbul'a gelip, Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
7’den 70’e herkes için belediyecilik! Başkan Erdoğan’a sunuldu! Başkent’in ilçe adayları bugün açıklanacak beyanname ise 30 Ocak’ta
Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası’nın faiz kararı mevduat ve kredi faizlerini etkileyecek mi?
SON DAKİKA