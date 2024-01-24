Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü tamam gibi!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Averaj farkıyla sarı-kırmızılıların önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya, ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle büyük ses getirdi.
Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de geri sayıma geçti.
Yönetim, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.
ATLETİCO'NUN İNADI KIRILDI
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'in Çağlar için istediği kiralama bedeli konusunda pazarlıklarını sürdüyor. Atletico Madrid'in 2,5 milyon Euro kiralama bedeli istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu rakamı 2 milyon Euro'ya çektiği ve İspanyol ekibinin inadını kırdığı ifade edildi.
ÇAĞLAR'IN GELMESİ AN MESELESİ
Atletico Madrid'e sezon başında gelen ve istediğini bulamayan milli stoper de Fenerbahçe'yi gelmeyi çok istiyor. Fulham, Porto gibi ekiplerin tekliflerini geri çeviren Çağlar yakın zamanda İstanbul'a gelip, Fenerbahçe'ye imza atacak.