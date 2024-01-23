Feyyaz Uçar’dan transfer açıklaması: Flaş sözler geldi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0'lık sonuçla berabere kaldı. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda Feyyaz Uçar'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu. İşte o sözler...

"SÜPER LİG'DEKİ ÇOĞU TAKIM GİBİ ŞİKAYET ETMİYORUZ"

"Her zaman, her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri."

"BENİM OYNADIĞIM TAKIM HAKEMDEN GOL YEDİ"

"Benim oynadığım takım hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Biz artık yeter demek istiyoruz."

"HAKEM İSTATİSTİKÇİSİ İSTİYORUZ"

"Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Skor kötü, hakemin bahanesine sığınmayalım dedik. Bugün penaltı pozisyonu var, nedense Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna. 2 hafta önce verdiği penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu hafta, yönetimden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir hakem olacak. Bu arkadaş, kim, hangi maçı yönetmiş, VAR neden kadar çağırmış bu konularda bize istatistik hazırlayacak. Biz paylaşayacağız. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatiktikçisi. Bunu yapanlar var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bunu da paylaşacağız."

"ÖNCELİĞİMİZ STOPER, ÖN LİBERO VE FORVET ARKASI"

"Transferler neden gecikti. Bizim tespit ettiğimiz bölgeler var. Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikli olarak stoper ve ön liberoyu araştırdık. Ülkemizde Beşiktaş'ın şu andaki durumunda stoper oynayacak ve ön libero bulamadık yerli olarak. Yabancı transferine yönelmek zorunda kaldık."

"İKİ OYUNCUYLA SICAK TEMAS YAPILDI"

"Oyunla ilgili birçok pozisyonunuz var. Son vuruşlarda beceriksizdik. Oyuncular ellerinden geleni yaptık. Rakibin 10 kişi kalması, galibiyet golünün gelmemesi üzücü bir durum. Yola devam edeceğiz. Transferler ilgili sıcak temas yapıldı iki tane oyuncuyla ilgili."

"CENK VE SALİH'E TEKLİF YAPILDI"

"Cenk ve Salih'in sözleşmeleri için karşılıklı teklif yapıldı. Çok hızlı ilerleyemiyoruz. Talepler yüksek. Ama tabii ki mutlaka hocanın isteği doğrultusunda önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunda hocamız onları görmek istiyorsa sözleşmeleri yenilenecek. Bu takımın teknik patronu hocamızdır. Aboubakar'ın oynamasını istiyorsa, onun tasarrufudur. Saygı duyarız kendisine. Tamamen hocanın kararıyla ilgili bir durum."