AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.
"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.
3 BÜYÜKLERE ZİYARET
Şehrin her bir noktasında çalınmadık bir kapı bırakmamayı hedefleyen Kurum, geride bıraktığımız günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ziyaret etti.
Amacının İstanbul'u spor şehri yapmak olduğuna dikkati çeken Kurum, "Her mahallesinde gençlerimiz güvenle, huzurla spor yapabilsinler. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş Meydanı'nda ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içerisinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içerisinde yürüsünler, koşsunlar, spor yapsınlar. Buralardaki tesislerimizde, altyapı tesislerimizde, amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip, o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
"KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Murat Kurum'un adaylığına ilişkin "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur." ifadelerini kullandı.
Özbek bu sözleri sonrası fondaş simalar ve CHP'ye yakın troll hesaplar tarafından adeta linç edildi.
Gelişme üzerine Dursun Özbek'ten bir açıklama daha geldi.
ÖZBEK GERİ ADIM ATMADI
Geri adım atmayan Özbek, Kurum'la Emlak Konut Başkanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası birlikte çalıştıklarını belirtip, "Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim, 8 senelik süre zarfında Sayın Murat Kurum ile yaptığımız çalışmaların paylaşımıdır" açıklamasında bulundu.