Las Palmas - Real Madrid maç sonucu ( ÖZET ) | Arda Güler'in ilk LaLiga maçı!

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ev sahibi takım 53. dakikada Javier Munoz ile öne geçti. Konuk takım 65. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 81. dakikasında Tchouameni ve Arda Güler, Camavinga ve Rodrygo'nun yerine oyuna girdi.