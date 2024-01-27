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Las Palmas - Real Madrid maç sonucu ( ÖZET ) | Arda Güler'in ilk LaLiga maçı!

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 yendi. Karşılaşmaya ikinci yarı dahil olan Arda Güler, ilk lig maçına çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 21:36 Güncelleme 27 Ocak 2024, 21:37
Las Palmas - Real Madrid maç sonucu ÖZET | Arda Güler’in ilk LaLiga maçı!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Madrid temsilcisine transfer olan milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ev sahibi takım 53. dakikada Javier Munoz ile öne geçti. Konuk takım 65. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 81. dakikasında Tchouameni ve Arda Güler, Camavinga ve Rodrygo'nun yerine oyuna girdi.

Arda Güler oyuna girdikten 3 dakika sonra Real Madrid, Tchouameni ile golü buldu ve 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk LaLiga maçına çıktı.

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