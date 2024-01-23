Kupada dev heyecan: Kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Son 8 takımın belli olacağı maçlar öncesi çekilen kurada Fenerbahçe, Gaziantep FK ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi Bandırmaspor olurken, Beşiktaş, Antalyaspor ile eşleşti. Trabzonspor'un rakibi ise Gençlerbirliği oldu.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı. Son 16 turu maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.