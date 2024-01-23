Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı şoku!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, sakatlık sebebiyle mücadeleyi tamamlayamadı. Milli futbolcunun sakatlık durumu da belli oldu.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.